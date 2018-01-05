Фото: уникальная перепланировка маленькой квартиры

Хотя эта квартира находится в городе Сан-Паулу, мы вполне можем взять на вооружение простые, но очень эффективные идеи бразильских архитекторов внутреннего пространства, пишет портал Kodu.
5 января 2018 г., 16:05
Перед командой строителей и дизайнеров, занимавшихся реконструкцией этой студии площадью 32 квадратных метра, стояла классическая задача: зонировать пространство маленького помещения так, чтобы при открытой планировке в нем была кухня, гостиная, спальня и, естественно, санузел. Решение было найдено, причем очень простое.
На помощь пришла низкая мебель и раздвижная перегородка. В результате получилось пять зон. Гостиную и кухню отделила друг от друга низкая перегородка, а спальню от гостиной - перегородка, создающая абсолютную уединенность. А одна из стен гостиной стала сплошь зеркальной: пространство сделалось не только больше, но и светлее.