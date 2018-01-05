Фото: уникальная перепланировка маленькой квартиры

Перед командой строителей и дизайнеров, занимавшихся реконструкцией этой студии площадью 32 квадратных метра, стояла классическая задача: зонировать пространство маленького помещения так, чтобы при открытой планировке в нем была кухня, гостиная, спальня и, естественно, санузел. Решение было найдено, причем очень простое.

Apartamento Cazo A post shared by Estúdio BRA (@estudiobra) on Nov 8, 2017 at 3:53am PST

Apartamento Cazo A post shared by Estúdio BRA (@estudiobra) on Nov 8, 2017 at 3:54am PST

На помощь пришла низкая мебель и раздвижная перегородка. В результате получилось пять зон. Гостиную и кухню отделила друг от друга низкая перегородка, а спальню от гостиной - перегородка, создающая абсолютную уединенность. А одна из стен гостиной стала сплошь зеркальной: пространство сделалось не только больше, но и светлее.