В Сети появилась шпионская фотография нового беспилотного автомобиля Panasonic

Panasonic активно инвестирует в создание собственных автомобильных проектов. Ранее сообщалось, что японская компания к 2022 году удвоит вложенные средства в разработку машин - с 11,6 млрд долларов до 22,2 млрд долларов, пишет Newsru.com.

О запуске испытания автомобилей с системами автоматического управления стало известно в ноябре 2017 года. Тесты, максимально приближенные к реальным условиям, стартовали на западе Японии. Инженеры уже проверили эффективность работы камер и сенсоров, определяющих месторасположение автомобиля и следящих за окружающей обстановкой. Плюс ко всему, поведение искусственного интеллекта было проверено на способность справляться с внештатными ситуациями, возникающими во время поездки, пишет Autonews .

Panasonic is bringing its own car to CES https://t.co/aqVDUlFMot pic.twitter.com/ptEb3LCgbB