Цены растут: 160 миллионов евро за бразильский талант

Каталонцы предложат за игрока около 160 миллионов евро (включая бонусы). 106 миллионов фунтов (120 – в евро) будут гарантированными выплатами, еще 36 (40) миллионов будут привязаны к количеству матчей Коутиньо за «Барселону» или завоевание «Барсой» трофеев.

Этим предложение отличается от летнего – тогда каталонцы включали в бонусные пункты нереалистичные цели вроде завоевания Коутиньо «Золотого мяча».

«Ливерпуль» пытался убедить Коутиньо остаться в клубе хотя бы до лета, но бразилец твердо намерен перейти в «Барселону» уже этой зимой, при этом отказавшись от повышения зарплаты в Англии.