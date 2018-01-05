Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Цены растут: 160 миллионов евро за бразильский талант

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Kin Cheung/AP

«Барселона» готовит очередное предложение по трансферу полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо.

Каталонцы предложат за игрока около 160 миллионов евро (включая бонусы). 106 миллионов фунтов (120 – в евро) будут гарантированными выплатами, еще 36 (40) миллионов будут привязаны к количеству матчей Коутиньо за «Барселону» или завоевание «Барсой» трофеев.

Этим предложение отличается от летнего – тогда каталонцы включали в бонусные пункты нереалистичные цели вроде завоевания Коутиньо «Золотого мяча».

«Ливерпуль» пытался убедить Коутиньо остаться в клубе хотя бы до лета, но бразилец твердо намерен перейти в «Барселону» уже этой зимой, при этом отказавшись от повышения зарплаты в Англии.

Наверх