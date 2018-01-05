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График: цены на топливо в Таллинне и Вильнюсе пошли вверх

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ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

Сравнение цен на автозаправочных станциях Cirkle K в странах Балтии показало, что за эту неделю топливо подорожало в Таллине и Вильнюсе, а в Риге цены не изменились.

В Таллинне стоимость бензина 95 miles, 98 miles plus, а также дизельного топлива выросла на 0,8 цента. Цена на LPG (сжиженный нефтяной газ) выросла на 5 центов.

С 1 января в Эстонии на 10 процентов вырос акциз на топливо, достигнув 563 евро с 1000 литров.

В Вильнюсе бензин 95 miles подорожал на 0,6, а 98 miles plus на 0,7 цента. Цены на дизельное топливо выросли на 2,5 цента. LPG подешевел на 0,1 цента.

В Риге цены на автозаправочных станциях по сравнению с прошлой пятницей пятницы не изменились.

Данное сравнение цен носит информативный характер, цены на топливо могут различаться в зависимости от заправки.

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