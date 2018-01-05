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Контрабандиста подвели нервы: в Южной Эстонии в машине обнаружили крупную партию сигарет

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Сигареты. | ФОТО: Scanpix

Как пишет Rus.ERR со ссылкой на Лыунаскую префектуру, 4 января в 12:45 в волости Рыуга в Выруском уезде пограничный патруль остановил автомобиль Volkswagen Jetta с российским номерами. За рулем автомобиля находился 28-летний гражданин Эстонии.

Документы водителя и документы на машину были в полном порядке, однако излишняя нервозность водителя и сильно заляпанный грязью автомобиль вызвали подозрение у пограничников.

Патруль вызвал мобильную досмотровую группу, и при сканировании автомобиля были обнаружены спрятанные 970 пачек сигарет без акцизных марок.

По факту контрабанды Налогово-таможенный департамент начал дело о проступке в отношении водителя, находившегося за рулем автомобиля, в котором обнаружили контрабандный товар.

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