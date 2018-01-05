Контрабандиста подвели нервы: в Южной Эстонии в машине обнаружили крупную партию сигарет
5 января 2018 г., 14:08
Как пишет Rus.ERR со ссылкой на Лыунаскую префектуру, 4 января в 12:45 в волости Рыуга в Выруском уезде пограничный патруль остановил автомобиль Volkswagen Jetta с российским номерами. За рулем автомобиля находился 28-летний гражданин Эстонии.
Документы водителя и документы на машину были в полном порядке, однако излишняя нервозность водителя и сильно заляпанный грязью автомобиль вызвали подозрение у пограничников.
Патруль вызвал мобильную досмотровую группу, и при сканировании автомобиля были обнаружены спрятанные 970 пачек сигарет без акцизных марок.
По факту контрабанды Налогово-таможенный департамент начал дело о проступке в отношении водителя, находившегося за рулем автомобиля, в котором обнаружили контрабандный товар.