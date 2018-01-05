Известная пекарня открыла производство в Эстонии

Известная пекарня открыла производство в Эстонии1
5 января 2018 г., 14:21
Латвийское предприятие по производству хлеба и кондитерских изделий ООО «Liepkalni» вложило в создание производства, кафе и магазина в Эстонии почти 1,8 млн евро, сообщил агентству ЛETA его владелец Дагнис Чакурс.
Это средства и самого предприятия, и заем, взятый в «Luminor Bank».
Хлебопекарное производство, кафе и магазин были открыты в пятницу недалеко от Пярну у дороги «Via Baltica».
Пекарни «Liepkalni» есть в Латвии в Руене, Валмиере, Айзкраукльском крае и в Кекаве. В Эстонии пекарню открыли в Пярну.
Основной капитал зарегистрированного в 1992 году ООО «Liepkalni» составляет 194,682 тысячи евро.