Известная пекарня открыла производство в Эстонии

Это средства и самого предприятия, и заем, взятый в «Luminor Bank».

Хлебопекарное производство, кафе и магазин были открыты в пятницу недалеко от Пярну у дороги «Via Baltica».

Пекарни «Liepkalni» есть в Латвии в Руене, Валмиере, Айзкраукльском крае и в Кекаве. В Эстонии пекарню открыли в Пярну.

Основной капитал зарегистрированного в 1992 году ООО «Liepkalni» составляет 194,682 тысячи евро.