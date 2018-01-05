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Известная пекарня открыла производство в Эстонии

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Хлеб в печке | ФОТО: Raigo Pajula

Латвийское предприятие по производству хлеба и кондитерских изделий ООО «Liepkalni» вложило в создание производства, кафе и магазина в Эстонии почти 1,8 млн евро, сообщил агентству ЛETA его владелец Дагнис Чакурс.

Это средства и самого предприятия, и заем, взятый в «Luminor Bank».

Хлебопекарное производство, кафе и магазин были открыты в пятницу недалеко от Пярну у дороги «Via Baltica».

Пекарни «Liepkalni» есть в Латвии в Руене, Валмиере, Айзкраукльском крае и в Кекаве. В Эстонии пекарню открыли в Пярну.

Основной капитал зарегистрированного в 1992 году ООО «Liepkalni» составляет 194,682 тысячи евро.

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