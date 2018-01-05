Для охраны восточной границы государство закупило дронов на 400 000 евро

Департамент получил для обеспечения охраны восточной границы девять дронов типа ELIX XL, стоимость каждого из которых составляет 42 000 евро без налога с оборота. Дроны поставлены в рамках проекта ISFB-11 "Мультикоптеры для осуществления наблюдательной функции на внешней границе" при софинансировании Фонда внутренней безопасности и МВД Эстонии.

ДПП представит дроны 12 января на погранзаставе Муствеэ.