Латвия возьмется за советские памятники
5 января 2018 г., 14:39
В Латвии до сих пор остается более 600 памятников, прославляющих советский режим, пишет Rus.TVNET.
В конце прошлого года Латвийское объединение политических репрессированных обратилось к фракциям Сейма с просьбой установить у этих памятников информационные таблички.
Пока на призыв откликнулось лишь национальное объединение, которое обещало обратиться к этому вопросу в начале новой парламентской сессии. Как говорится в заявлении объединения репрессированных, для многих эти памятники являются символами советской оккупации, кроме того, использование советской символики в Латвии запрещено.
Репрессированные обращают внимание и на то, что без дополнительной информации эти памятники создают у туристов ошибочное представление о Латвии.