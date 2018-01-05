Латвия возьмется за советские памятники

В конце прошлого года Латвийское объединение политических репрессированных обратилось к фракциям Сейма с просьбой установить у этих памятников информационные таблички.

Пока на призыв откликнулось лишь национальное объединение, которое обещало обратиться к этому вопросу в начале новой парламентской сессии. Как говорится в заявлении объединения репрессированных, для многих эти памятники являются символами советской оккупации, кроме того, использование советской символики в Латвии запрещено.

Репрессированные обращают внимание и на то, что без дополнительной информации эти памятники создают у туристов ошибочное представление о Латвии.