Картина дня: смертельная авария, поиски создателя биткойна в Эстонии и употребляющие наркотики солдаты

В Тартумаа в тяжелом ДТП погиб 29-летний мужчина

Сегодня утром в волости Ныо в Тартумаа в кювете был обнаружен разбитый автомобиль, а рядом с ним - труп 29-летнего мужчины. Читайте далее...

Охота за самым разыскиваемым человеком в мире привела в Эстонию

Он исчез, как в воду канул. В апреле 2011 года создатель виртуальных денег биткойн под именем Сатоши Накамото написал короткое электронное письмо, указав, что теперь будет заниматься другими делами. После этого Сатоши Накамото никак не давал о себе знать. Но биткойновый бум все разрастается, и на его волне мистический Сатоши Накамото оказался в числе полусотни самых богатых людей в мире – по состоянию на вчера на его счету находились биткойны на сумму в 12 миллиардов евро. Читайте далее...

Кто такой Джастин Собаджи и как он вышел на Хельгера Липмаа?

Джастин Собаджи – лос-анджелесский адвокат, который работает в адвокатском бюро Foley & Lardner LLP, учрежденном в 1842 году. В 2010 году оборот фирмы, по данным Wikipedia, достигал 633 миллионов долларов США. С 1986 года она ежегодно попадала в сотню лучших адвокатских бюро, публикуемых журналом Americn Lawyer. Собаджи проработал в фирме 14 лет. Читайте далее...

Кого подозревали в том, что он и есть создатель биткойна Сатоши Накамото?

42-летнего японца Сатоши Накамото знают как создателя биткойна. На самом деле, Накамото – это вымышленный персонаж. Многих компьютерных специалистов со всего мира подозревали в том, что именно они скрываются за этим именем. В том числе японских математиков, студентов криптографии, целые правительства, а также финского экономического социолога Вили Лехдонвирта и изобретателя и инвестора Илона Маска. Читайте далее...

Тоомас Тамсар: о нехватке рабочей силы – с широко закрытыми глазами

Иностранная рабочая сила могла бы смягчить проблему хронической нехватки рабочей силы, считает руководитель Центрального союза работодателей Эстонии Тоомас Тамсар. Читайте далее...

Банкир взорвался: как вернутся домой сыны Калева, если вместо них мы примем на маленькие зарплаты сынов Ивана?

«Я, конечно, ждал от руководителя работодателей Тоомаса Тасмара другого послания: государство, не мешай предпринимателям и не раздавай дотации», - сказал 47-летний Парвел Пруунсильд, отец семи детей, учредитель Детского фонда Тартуского университета и собственник Bigbank. Читайте далее...

Контрабандиста подвели нервы: в Южной Эстонии в машине обнаружили крупную партию сигарет

Документы водителя и документы на машину были в полном порядке, однако излишняя нервозность водителя и сильно заляпанный грязью автомобиль вызвали подозрение у пограничников. Читайте далее...

Употребляющие наркотики солдаты портят полиции статистику

В прошлом году в Ляэне-Вируском уезде был зафиксирован рост числа проступков, связанных с наркотиками. Существенный вклад в ухудшение статистики сделал базирующийся в Тапа первый пехотный батальон. Читайте далее...

Пропавшего в Таллинне мужчину искали с помощью собак и дрона

На второй день 2018 года в Таллинне пропал 80-летний Хельдур, которого вчера искали в районе Мяннику. Помимо полиции в поисковой операции участвовали добровольцы из резервной спасательной группы. Читайте далее...

Клоуны местного цирка: странные пародии на Путина и антиэстонская злоба

В своей предновогодней программе телеканал для русских в Эстонии ETV+ сумел-таки отжечь. Практически минута в минуту с поздравлением россиян президентом Путиным наш канал показал пародию на речь того же персонажа, пишет Павел Иванов.

Для охраны восточной границы государство закупило дронов на 400 000 евро

Департамент полиции и погранохраны (ДПП) получил для охраны восточной границы дроны общей стоимостью почти 400 000 евро. Читайте далее...