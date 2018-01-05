Не прошло и двух дней: Рейн Ланг отказался от должности советника Певкура

«В высшей степени прискорбно, что новый год начался с такой ерунды. Когда Ханно позвал меня посоветоваться насчет моего назначения, было, конечно, понятно, что этот шаг может привлечь внимание, но мы не могли спрогнозировать такой пыл оппонентов, занявшихся кампанией с самого начала года. Наша ошибка. Сказанное нами было использовано против нас, потому что мы не смогли высказаться доходчиво. Тоже наша ошибка», - признал Ланг.

«Я продолжу консультировать Ханно, пока он будет этого хотеть и в этом нуждаться, независимо от моей формальной позиции. Не говоря уже о выплачиваемой государством зарплате. Хотя на мой взгляд, во имя принципа прозрачности политики, было бы более позитивным и необходимым оформить такое консультирование официально - во избежание различных подковерных игр и теорий заговора», - добавил Ланг.

По его словам, ясно, что в сложившейся атмосфере работать будет невозможно, так как все время будет уходить на второстепенные вопросы. «Поэтому я считаю резонным отказаться от предложенной Ханно должности советника на Тоомпеа. А консультации я смогу дать всегда, если это будет нужно. При этом мы продолжим заниматься программой партии, как и договаривались в марте прошлого года», - добавил Ланг.

Вице-председатель Рийгикогу и председатель Партии реформ Ханно Певкур выразил сожаление по поводу того, что ситуация приняла такой оборот.

«Я позвал Рейна работать советником из-за его опыта и знаний. Человек, являющийся одним из создателей Конституции, который нес ответственность за министров иностранных дел, культуры и юстиции и к тому же сам был вице-спикером Рийгикогу, несомненно, был бы достойной опорой в то время, когда в Рийгикогу обсуждается изменение порядка выборов президента, выборов в парламент и изменения рабочего распорядка Рийгикогу. Это лишь часть государственной реформы, которая нуждается в основательной проработке, чтобы государство могло эффективно функционировать и через 10, 20, 30 лет», - сказал Певкур.

Напомним, что позавчера Ханно Певкур сообщил в разосланном пресс-релизе о назначении Рейна Ланга своим советником. Такой шаг вызвал недовольство некоторых политиков Рийгикогу.

Так, лидер Свободной партии, депутат парламента, Артур Тальвик заявил у себя в Фейсбуке: "вице-спикер Рийгикогу должен заниматься делами Рийгикогу, а его советник его в этом консультировать".

"Мы подадим опять заявление в правление Рийгикогу и скажем, что такие вещи неприемлемы. Рийгикогу должен заниматься государственными делами, а не делами Партии реформ", - сказал председатель Свободной партии Артур Тальвик.