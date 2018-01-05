Eesti Raudtee уволила подозреваемого в получении взятки Сергея Федоренко

Исходя из того обстоятельства, что 15 декабря 2017 года Сергей Федоренко был задержан КаПо по подозрению в получении взятки, в связи с чем возбуждено уголовное дело, совет AS Eesti Raudtee принял решение прекратить с ним трудовые отношения по соглашению сторон.

Полномочия Сергея Федоренко в качестве члена правления Eesti Raudtee прекратятся после его отзыва, которое сделает совет фирмы, а также после того, как соответствующие изменения будут внесены в Коммерческий регистр.

«Для нас это крайне предосудительный случай. Конечно, дальнейшее пребывание на посту члена правления, подозревающегося в совершении преступления, не акцептуется в Eesti Raudtee, а потом мы с советом решили отозвать Сергея Федоренко с занимаемой должности», - сказал председатель совета AS Eesti Raudtee Прийт Рохумаа.

Вместе с расторжением трудового договора, Сергей Федоренко отказался от всех возможных и возникающиех требований и компенсаций, которые связаны с фирмой.