Eesti Raudtee уволила подозреваемого в получении взятки Сергея Федоренко

Предприятие Eesti Raudtee прекратило трудовые отношения с членом правления Сергеем Федоренко, которого Полиция безопасности задержала в качестве подозреваемого в даче взятки.
Исходя из того обстоятельства, что 15 декабря 2017 года Сергей Федоренко был задержан КаПо по подозрению в получении взятки, в связи с чем возбуждено уголовное дело, совет AS Eesti Raudtee принял решение прекратить с ним трудовые отношения по соглашению сторон.
Полномочия Сергея Федоренко в качестве члена правления Eesti Raudtee прекратятся после его отзыва, которое сделает совет фирмы, а также после того, как соответствующие изменения будут внесены в Коммерческий регистр.
«Для нас это крайне предосудительный случай. Конечно, дальнейшее пребывание на посту члена правления, подозревающегося в совершении преступления, не акцептуется в Eesti Raudtee, а потом мы с советом решили отозвать Сергея Федоренко с занимаемой должности», - сказал председатель совета AS Eesti Raudtee Прийт Рохумаа.
Вместе с расторжением трудового договора, Сергей Федоренко отказался от всех возможных и возникающиех требований и компенсаций, которые связаны с фирмой.