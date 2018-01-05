Рейнсалу: советский мемориал Маарьямяэ могут частично снести

«Если придут к мнению, что можно правомочно убрать элементы советского времени, то надо это обдумать. Вопрос в том, чтобы мемориал не был опасным, и если необходимо, то придется что-то забетонировать или снести», - сказал Рейнсалу в эфире передачи Uudis+ на Vikerraadio и добавил, что, по его мнению, этот объект Таллинн мог бы передать государству.

Рейнсалу добавил, что, насколько ему известно, мемориал и имеющиеся художественные объекты не занесены в регистр памятников. «Для меня в них нет святыни», - добавил он.