Фото: в Челябинской области открыли памятник гигантскому пельменю

В городе Миасс Челябинской области 5 января торжественно открыли памятник уральскому пельменю. Необычная достопримечательность появилась в старинной части города около дома купца Смирнова, в котором уже несколько лет действует единственный в России Музей пельменя, сообщает Newsru.com со ссылкой на "Российскую газету".
5 января 2018 г., 16:14
Монумент, отлитый из бронзы, изображает бородатого купца, сидящего за столом, на котором лежит пельмень длиной около 40 сантиметров, а надпись на скатерти гласит: "Большому пельменю и рот рад".
После открытия памятника гости церемонии приняли участие в гастрономическом конкурсе по скоростной лепке пельменей под девизом "Сами лепим, сами едим". Кушанья приготовили по старинным уральским рецептам, а затем съели.
Как должен выглядеть памятник этому блюду, определяла комиссия специального творческого конкурса, победителем которого стал местный скульптор Юрий Федоров.
Монумент был готов и привезен на место еще в конце ноября прошлого года, но в итоге его открытие решили отложить на новогодние праздники, отмечает агентство "Мега-Урал".