Фото: в Челябинской области открыли памятник гигантскому пельменю

После открытия памятника гости церемонии приняли участие в гастрономическом конкурсе по скоростной лепке пельменей под девизом "Сами лепим, сами едим". Кушанья приготовили по старинным уральским рецептам, а затем съели.

Как должен выглядеть памятник этому блюду, определяла комиссия специального творческого конкурса, победителем которого стал местный скульптор Юрий Федоров.