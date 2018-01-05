Российские физики победили рак с помощью суперпушки

В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая - получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена, пишет MedDaily.

В отчете специалистов говорится: "Если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше".

То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.