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Российские физики победили рак с помощью суперпушки

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Операция. Иллюстративный снимок. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Сотрудники Института ядерной физики имени Г.И. Будкера создали электронную пушку для лечения рака. В данный момент ученые занимаются усовершенствованием элементов, отвечающих за транспортировку электронов от источника к конечной точке опухоли, передает "Правда.RU".

В основе разработки лежит метод микропучковой рентгеновской терапии. Задача стояла следующая - получить электронный пучок с малыми размерами и разбросом по скоростям. И задача была решена, пишет MedDaily.

В отчете специалистов говорится: "Если рентгеновское облучение делать при помощи сеточки из маленьких рентгеновских пучков, то его эффективность растет: вредные клетки уничтожаются, а полезные затрагиваются значительно меньше".

То, что метод работает, ученые продемонстрировали на лабораторных животных. Эксперименты позволили найти несколько способов, которые помогут увеличить выживаемость раковых больных.

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