Цена квадратного метра в Эстонии: в Таллинне более 1700 евро, в Мыйзакюла - меньше сорока

Статистика Земельного департамента показывает, что всего в Эстонии в прошлом году было заключено 64 000 сделок купли-продажи недвижимости, из которых более 22 000 сделок с квартирными собственностями.

Наиболее активно продавалась недвижимость в Харьюмаа и Таллинне, где и цены были самыми высокими. Если средняя цена квадратного метра недвижимости в Эстонии в прошлом году была 1163 метра, то в окрестностях Таллинна она составила 707 евро.