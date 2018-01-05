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Цена квадратного метра в Эстонии: в Таллинне более 1700 евро, в Мыйзакюла - меньше сорока

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ФОТО: Henn Soodla/Pärnu Postimees/Scanpix

Средняя цена квадратного метра квартирной собственности в Эстонии в прошлом году равнялась 1751 евро и, конечно жe, самые дорогие квартиры были в центре столицы. А вот в самом маленьком городе Эстонии - Мыйзакюла - квадратный метр стоил 39, 59 евро, передает err. ee.

Статистика Земельного департамента показывает, что всего в Эстонии в прошлом году было заключено 64 000 сделок купли-продажи недвижимости, из которых более 22 000 сделок с квартирными собственностями.

Наиболее активно продавалась недвижимость в Харьюмаа и Таллинне, где и цены были самыми высокими. Если средняя цена квадратного метра недвижимости в Эстонии в прошлом году была 1163 метра, то в окрестностях Таллинна она составила 707 евро.

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