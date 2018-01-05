Нарва отменила финансовую поддержку, которую за семь лет получили только четыре предприятия

Порядок поддержки предпринимателей, создающих новые рабочие места, был принят Нарвским горсобранием весной 2010 года, и реально деньги стали выплачиваться со следующего года.

Как сообщили в Нарвском департаменте развития и экономики, за все эти годы данной поддержкой воспользовались всего четыре предприятия — швейное, текстильное и два металлообрабатывающих. Им было выплачено в сумме около 180 тысяч евро в связи с открытием 358 рабочих мест.

Решая прекратить названную поддержку, власти Нарвы в декабре 2017 года отмечали ее дублирование с государственным пособием на создание рабочего места — так называемой программой министра Осиновского «20+», которая поддерживает создание от 20 рабочих мест на территории Ида-Вирумаа. Но казус в том, что эта госпрограмма закрыта как раз с этого же 2018 года (имеющиеся договоры сохраняются, но новые с января не заключаются), когда и Нарва прекратила свою поддержку.

Депутат из оппозиционной фракции горсобрания «Наша Нарва» Сергей Горлач — сам предприниматель, отмечает, что государственная поддержка, оказываемая через кассу по безработице, все же отличается от нарвской, и Горлач голосовал против прекращения.

«Если приходит новый инвестор и ему нужна дешевая рабочая сила, то, конечно, он обратится в кассу по безработице, где найдет людей, которые будут сидеть и соединять два проводка. Такая мера, конечно, нужна, - рассуждает Горлач. - Но нарвская программа поддержки решала другую проблему: если приходит современное предприятие, которому нужны высококвалифицированные работники на высокооплачиваемые рабочие места, то где они будут их искать? Конечно, не в кассе по безработице, так как там их просто не найдут. Если город заявляет, что из Нарвы молодежь уезжает в поисках высокооплачиваемой работы и перспектив, то, получается, горсобрание уничтожило единственную меру, которая способствовала созданию высокооплачиваемых рабочих мест и препятствовала массовому отъезду молодежи».

Горлач отмечает, что если за семь лет поддержкой воспользовались всего четыре предприятия, то это все же не повод ее закрывать - пускай будет. «У нас было преимущество перед Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Почему бы и нет?» - считает он.

«Данную программу, принятием которой раньше гордились, не стоило отменять, ее стоило доработать. А пока шли бы работы по модернизации, эта поддержка могла служить дополнительным маркетинговым преимуществом среди других самоуправлений Ида-Вирумаа по привлечению новых инвесторов и предпринимателей», - добавил Горлач.

Руководитель нарвского кожзавода АО «Nakro» и при нем большого промышленного парка бизнесмен Александр Брокк не сильно расстроился, узнав, что Нарва прекратила поддержку создания новых рабочих мест. Он отметил, что в их промпарке ни одно из предприятий не захотело этой поддержкой воспользоваться: «Они говорили, что это ерунда, только бумаг много».

Брокк напомнил, что эта поддержка разрабатывалась с участием Михаила Стальнухина, когда тот руководил Нарвой, и уже тогда у Брокка возникали вопросы по данному поводу. Он и сегодня уверен, что городу стоит лучше сконцентрироваться на другой своей поддержке - на программе софинансирования проектов начинающих предпринимателей. Брокк сам входит в комиссию, рассматривающую и оценивающую эти свежие идеи.

«Надо поддерживать начинающих - они только встают, у них ноги еще шатаются, и эти две-три тысячи евро для них хорошая помощь. А те, кто уже крепко стоят и взяли еще десяток работников, то для них эти городские деньги - капля в море, но при этом из городского бюджета деньги уходят», - рассуждает Брокк.

«Лучше их начинающим давать, чтобы они получали шанс перерасти со временем в более серьезные компании», - повторил он.

Но и поддержка проектов начинающих предпринимателей, как отметил входящий в комиссию Брокк, теряет популярность; эта поддержка действует в Нарве с 2007-го.

«За последние пять лет идет затухание, это однозначно, - рассказывает он. - Вначале мы рассматривали в месяц по нескольку ходатайств, потом - в месяц по одному, а потом - комплектовали ходатайства за два-три месяца. Инициатива падает, да и молодежи, видимо, стало меньше».