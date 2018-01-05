Этот 27-летний мужчина пропал при загадочных обстоятельствах: полиция просит помощи!

1 января в 17.17 центр тревоги получил сообщение о спрыгнувшем с моста Рейу в воду мужчине. За помощью обратился его знакомый, по словам которого, 27-летний Симо оставил свои документы на мосту Рейу и спрыгнул в воду. Мужчину искали в реке в тот же вечер как спасатели, так и полиция. 2 января полиция на скутере искала мужчину от устья реки Рейу до центрального моста Пярну, а также осматривала прибрежную зону. 3 января устье реки Рейу проверили с помощью сонара. Поиски не принесли результатов.

Телефон Симо отключен, он не вернулся домой в Пярну, а также не вышел на работу. По данным полиции, друзья и родственники не видели Симо с 1 января.

«Мы уже несколько дней ведем активные поиски в реке и продолжим это делать. Но все-таки мы взвешиваем и другие версии, а также используем различные возможности для его поиска и сбора информации о произошедшем», - сказал полицейский Пярнуского полицейского участка Эрик Ранд.

«Если вы обладаете информацией относительно возможного местонахождения Симо или видели его 1 января вечером после инцидента на мосту Рейу, прошу сообщить об этом по телефону 5323 1473», - добавил Ранд.

У Симо короткая стрижка, он высокого роста и худощавого телосложения. На момент исчезновения он был одет в черную куртку, синие джинсы и белые кроссовки.