Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Как создать роскошную обстановку, не располагая золотой кредиткой. Прием второй

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Несколько эффективных рабочих приемов для искателей роскоши, за которой не стоят ценники с бесконечными нулями, предлагает портал Houzz.ru. Сегодня прием второй.

Позволить себе зеркала

Эти зеркала могут быть в не по-современному тяжелых, состаренных рамах, будто поживших богатую жизнь, или просто модели интересной формы. Важно только, чтобы они были самостоятельными и самоценными.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Потакая эргономике, мы свели зеркала к дополнительной функции шкафа-купе в прихожей или шкафчиков в ванной, которые прячут шампуни и пену для бритья. Но любое помещение станет в разы значительнее, если найти в нем место для полноценного зеркала — большого, в красивой раме, может быть, даже винтажного. Оказавшись на отдельной стене в прихожей, оно сполна оправдает ваше доверие.

А если вы не располагаете большим метражом, эффектному зеркалу в резной раме всегда найдётся почетное место где-нибудь над диваном или кроватью.

Наверх