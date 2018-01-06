Как создать роскошную обстановку, не располагая золотой кредиткой. Прием второй

Позволить себе зеркала

Эти зеркала могут быть в не по-современному тяжелых, состаренных рамах, будто поживших богатую жизнь, или просто модели интересной формы. Важно только, чтобы они были самостоятельными и самоценными.

ФОТО: скриншот с сайта houzz.ru

Потакая эргономике, мы свели зеркала к дополнительной функции шкафа-купе в прихожей или шкафчиков в ванной, которые прячут шампуни и пену для бритья. Но любое помещение станет в разы значительнее, если найти в нем место для полноценного зеркала — большого, в красивой раме, может быть, даже винтажного. Оказавшись на отдельной стене в прихожей, оно сполна оправдает ваше доверие.

А если вы не располагаете большим метражом, эффектному зеркалу в резной раме всегда найдётся почетное место где-нибудь над диваном или кроватью.