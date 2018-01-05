53-летнего Юрия, убившего незваного гостя, взяли под стражу

Ранее Юрий не наказывался в уголовном порядке. Прокуратура обосновала ходатайство об аресте возможным уклонением обвиняемого от судопроизводства.

Мать Юрия рассказала Virumaa Teataja, что сын после случившегося сам сдался полиции. По словам матери, Роман когда-то работал у ее сына и якобы сидел в тюрьме. Юрий в последнее время работал в Финляндии. Когда он вернулся домой, Роман якобы часто приходил к нему и просил денег взаймы. Женщина рассказала, что Роман часто был пьян, и она с Юрием не хотела иметь с ним дело, но Роман постоянно их донимал и даже как-то перелез через забор.

С Rus.Postimees связалась вдова убитого Романа - Мария, которая поведала нам совершенно иную версию произошедшего.

По ее словам, Юрий в день убийства сам приехал за Романом, а перед этим он звонил ее мужу несколько раз.

"Он говорил, будто бы продает свой дом и хочет чтобы Роман посмотрел, что он хочет взять из вещей. Они выпили, несколько раз я звонила, звала Романа домой, но он не пошел, сказал еще посидят", - рассказала Мария.

После восьми вечера ее муж перестал отвечать на звонки, а в полпервого ночи ей уже позвонил следователь.

По словам Марии, Юрий принимал антидепрессанты. Также она утверждает, что ранее Юрий неоднократно применял насилие в отношении ее мужа.

"Муж никогда не просил у него денег. И работал он с Юрием девять лет назад, пока Юрий нас не подвел финансово", - сказала она.

Убийство было совершено в ночь на четверг, очевидно, в ходе возникшей между мужчинами ссоры. По неподтвержденным данным, орудием убийства был топор.

Для расследования обстоятельств случившегося возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.