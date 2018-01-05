Эстонию летят охранять итальянцы

На церемонии, которая пройдет в среду на авиабазе Эмари, бельгийские пилоты передадут участие в миссии итальянским, сообщило Министерство обороны. Подразделение ВВС Италии будет использовать для охраны воздушного пространства стран Балтии четыре истребителя Eurofighter Typhoon. Итальянский контингент дислоцирован на постоянной основе на авиабазе Джоя-дель-Колле на юге Италии.

Наряду с исполнением основных задач — обеспечением охраны воздушного пространства стран Балтии с авиабазы Эмари — итальянское подразделение также будет заниматься обучением собственного состава, а также проводить обучение в сотрудничестве с другими союзниками в этом регионе, добавил пресс-секретарь министерства.

ВВС Италии ранее дважды участвовали в миссии ПВО стран Балтии, но тогда пилоты были дислоцированы на авиабазе Шяуляй в Литве.