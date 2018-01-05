Найденный в Эстонии клад позволил совершить важное открытие

Археолог и хранитель собрания нумизматики научного совета по археологии Таллиннского университета Маури Киудсоо сказал BNS, что вторая половина XI века является самым богатым на серебро периодом древности. По его словам, около 1060 года начался расцвет торговли балтийских финнов, на это указывает и обилие серебряных кладов, обнаруженных в регионе. Значительную часть украшений из кладов того времени создали местные ювелиры.

По словам Киудсоо, в некоторых обнаруженных в последнее время кладах, содержащих монеты и серебряные украшения, благодаря монетам можно датировать украшения точнее прежнего. Он отметил два серебряных клада последнего времени: найденный в 2012 году в Вильяндимаа клад Соомевере и найденный год спустя в районе Кыуэ в Харьюмаа так называемый первый клад из Кыуэ. В обоих были монеты и характерные для этого региона украшения, созданные местными мастерами.

Найденный в 2012 году на территории площадью около 300 кв. м в Соомевере клад содержит 186 монет. Поскольку самая поздняя из них была отчеканена в правление архиепископа кёльнского Германна III в период с 1089 по 1099 год, клад мог оказаться в земле начиная с 1089 года.

Археологи Юлле Тамла и Маури Киудсоо отмечают в статье издания «Археологические полевые работы в Эстонии 2016», что наряду с монетами в кладе Соомевере содержится один сохранившийся целиком браслет и 14 фрагментов украшений, часть которых можно определить как фрагменты одной подковообразной броши, двух браслетов и одной нагрудной броши-подвески.

Весной 2013 года археологи нашли на свежевспаханном поле в районе Кыуэ на территории около 20 кв. м 24 монеты, 19 украшений, кусок оставшегося после обработки серебра и несколько бронзовых предметов. Самая поздняя из содержащихся в кладе монет — анонимная монета, отчеканенная в епископстве Метц в период с 1080 по 1120 год. Таким образом, клад мог оказаться в земле начиная с 1080 года.

«Клад Соомевере — это очередной пример и одновременно подтверждение, что работа местных серебряных дел мастеров началась как минимум на сотню лет раньше, чем считалось ранее, то есть не позднее третьей четверти XI века», - сообщается в статье.

По словам Киудсоо, первый клад Кыуэ также подтверждает, что местные ювелиры начали специализироваться на серебряных украшениях уже во второй половине XI века.

Он отметил, что датировка кладов также является поводом пересмотреть прежнюю датировку некоторых видов и типов украшений из серебряных кладов конца древнего периода.