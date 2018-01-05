Неприятный сюрприз для некоторых пенсионеров

С 1 января в Эстонии изменилась система подоходного налога, которая затронула и работающих пенсионеров. Те, кто были неприятно удивлены поступившей на банковский счет пенсией, размер которой был меньше, чем обычно, должны подать ходатайство и связаться с Департаментом социального страхования.

"Из более чем 300 000 пенсионеров с нами утром связались 3 человека, у которых возникли проблемы; мы заполнили за них заявление и договорились с Налоговым департаментом, что недополученные деньги люди получат в течение нескольких дней, и им не придется ждать следующего года для подачи декларации о доходах", - рассказала советник Департамента социального страхования Эвелин Халлика.

При возникновении вопросов можно позвонить на инфотелефон Департамента социального страхования или прийти в отделение департамента.