Министр обороны назовет преемника Рихо Терраса в январе

По словам министра обороны Юри Луйка, выбор будет сделан из числа пяти генералов, которые в настоящий момент находятся на службе.

Полномочия нынешнего командующего Рихо Терраса, занимающего этот пост уже 6 лет, истекут 4 декабря этого года. Свой выбор глава оборонного ведомства огласит после встречи с депутатами Рийгикогу.

"Я намерен сделать свое предложение правительству в самое ближайшее время, после консультаций с парламентской комиссией по государственной обороне", - сказал министр обороны Юри Луйк.