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Министр обороны назовет преемника Рихо Терраса в январе

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Командующий Силами обороны Рихо Террас | ФОТО: AFP / Scanpix

Место командующего Силами обороны Эстонии станет вакантным в конце 2018 года, и имя главного кандидата на этот пост будет названо в этом месяце, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам министра обороны Юри Луйка, выбор будет сделан из числа пяти генералов, которые в настоящий момент находятся на службе.

Полномочия нынешнего командующего Рихо Терраса, занимающего этот пост уже 6 лет, истекут 4 декабря этого года. Свой выбор глава оборонного ведомства огласит после встречи с депутатами Рийгикогу.

"Я намерен сделать свое предложение правительству в самое ближайшее время, после консультаций с парламентской комиссией по государственной обороне", - сказал министр обороны Юри Луйк.

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