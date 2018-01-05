Купленный в Пирита лотерейный билет принес счастливчику люксовый BMW

Вечером 1 января определились победители Розыгрыша года Vikinglotto. Призовой фонд кампании составил 183 000 евро, помимо денежных выигрышей были разыграны два люксовых компактных кроссовера BMW X3.
Новенький BMW достался игроку, купившему лотерейный билет 8 ноября в Pirita R-kiosk. Еще один кроссовер достался человеку, купившему лотерейный билет в интернете 6 декабря.
Помимо этого, пять человек выиграли по 10 000 евро. Счастливые билеты были куплены в интернете, а также в Кунда, в Нарве и в Тарту.
Также несколько человек выиграли по 3 000 евро.
В Розыгрыше года участвовали все купленные со 2 ноября до 19:00 20 декабря билеты Vikinglotto, во время действия кампании принявшие участие по меньшей мере в одном из еженедельных розыгрышей Vikinglotto.
Выигрыши кампании можно оформить в конторе Eesti Loto (Халливанамехе, 4, Таллинн) в рабочие дни с 10:00 до 16:30. Основанием для оформления выигрыша является удостоверяющий личность документ. Выигрыши по билетам, купленным как в пункте продажи, так и в интернете, можно оформить и электронным путем на основании подписанного дигитально заявления.
Последний день оформления выигрышей – 15.02.2018.
Eesti Loto поздравляет победителей!