Купленный в Пирита лотерейный билет принес счастливчику люксовый BMW

Новенький BMW достался игроку, купившему лотерейный билет 8 ноября в Pirita R-kiosk. Еще один кроссовер достался человеку, купившему лотерейный билет в интернете 6 декабря.

Помимо этого, пять человек выиграли по 10 000 евро. Счастливые билеты были куплены в интернете, а также в Кунда, в Нарве и в Тарту.

Также несколько человек выиграли по 3 000 евро.

В Розыгрыше года участвовали все купленные со 2 ноября до 19:00 20 декабря билеты Vikinglotto, во время действия кампании принявшие участие по меньшей мере в одном из еженедельных розыгрышей Vikinglotto.

Выигрыши кампании можно оформить в конторе Eesti Loto (Халливанамехе, 4, Таллинн) в рабочие дни с 10:00 до 16:30. Основанием для оформления выигрыша является удостоверяющий личность документ. Выигрыши по билетам, купленным как в пункте продажи, так и в интернете, можно оформить и электронным путем на основании подписанного дигитально заявления.

Последний день оформления выигрышей – 15.02.2018.

Eesti Loto поздравляет победителей!