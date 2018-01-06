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Видео и фото: в Таллинне продается ночной клуб. А вы не знали?

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ФОТО: KV.EE

Уникальная бизнес-площадь в центре Таллинна, в бизнес-квартале на Тартуском шоссе, 16 с мебелью и инвентарем, ищет нового хозяина. Да-да, в продаже гриль-бар и ночной клуб Zanzibar!

Общая площадь объекта - 410 квадратных метров. Место, в котором он расположен, дорогого стоит: это так называемый таллинский City - рядом банки, отели, строящийся квартал Маакри.

ФОТО: KV.EE

В помещении клуба более ста сидячих мест, а танцевальная площадка вмещает много людей.

ФОТО: KV.EE

В интерьере клуба использовано много дерева, полированного металла, цветного стекла. Помещение пригодно не только для увеселительных мероприятий, здесь можно проводить конференции и бизнес-встречи: есть WI-FI, розетки у каждого стола, телевизоры с плазменными экранами.

В клубе есть VIP-комнаты, комната для курения, серверная, офисы для администрации, склад, вспомогательные помещения и, конечно же, кухня с оборудованием и мощной вентиляцией. Есть и грузовой лифт.

ФОТО: KV.EE

Важно: продается не фирма, не договор аренды, а недвижимость! Форма собственности - квартирная собственность. Купивший эти помещения может использовать их, конечно, по своему усмотрению, но для ресторана, варьете, клуба-караоке это - самое подходящее место.

Посмотрите видео, снятое в клубе Zanzibar.

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