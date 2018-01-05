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Пропала 29-летняя женщина. Ее жизнь может быть в опасности!

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Пропавшая Грит. | ФОТО: Lõuna prefektuur

Полиция просит помощь в выяснении местонахождения 29-летней Грит, которая ушла из дома, находящегося в деревне Кроотузе Пылваского уезда, и не вернулась. Полиция уточняет, что жизни женщины может угрожать опасность.

Грит ушла из дома сегодня утром. На основании имеющихся у полиции данных есть основания полагать, что без срочной помощи жизнь женщины может оказаться в опасности.

Сейчас правоохранительные органы занимаются сбором информации, которая поможет выяснить возможный маршрут и местонахождение Грит. "Большая часть входящей в зону поисков территории проверена. Для выяснения маршрута женщины задействована служебная собака. С ищейкой осмотрели окрестности озера в деревне Кроотузе, обочины канав, шоссе и окрестности местных зданий, но следов пропавшей не было обнаружено", - сказал руководитель оперативной службы Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Кроме того, полицейские проверили подъезды и подвалы всех пустующих зданий в деревне и в окрестностях озера, но Грит не было и там. "Продолжается работа по сбору информации, чтобы выяснить дополнительные локации и адреса, которые необходимо проверить", - добавил руководитель оперативной службы.

Не исключено, что Грит направилась далеко за пределы родной деревни, поэтому полиция ждет любых откликов и от тех, кто живет за пределами Кроотузе. К сожалению, точно неизвестно, в чем была одета Грит, когда ушла из дома.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении изображенной на фото женщины, сообщить об этом по номеру 112.

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