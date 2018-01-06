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В центре Таллинна установили загадочные домики-кубики. Похоже, что в них живут?

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ФОТО: читателя

Об этом рассказала порталу читательница, которая сфотографировала так удивившие ее строения и прислала нам фотографии. На снимках мы узнали гордость эстонских архитекторов - домики Koda.

Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году.

На проводимом в Берлине World Architecture Festival бетонный дом KODA стал финалистом конкурса в категории Small Project Prize. Чуть позже, в 2016-м, дом получил серебряную медаль на конкурсе American Architecture Prize for Interior Design 2016.

Домик Koda и его создатели. | ФОТО: Сандер Ильвес / Postimees

Установленные на месте снесенного Merekeskus, перед новыми современными многоквартирными зданиями под названием Promenaadi majad ("Дома на променаде") бетонные кубики - это самая настоящая гостиница, функционирующая, судя по данным Booking.com, с сентября прошлого года под названием апартаменты KODA Stay.

Апартаменты KODA Stay. | ФОТО: booking.com
Так выглядит домик-кубик внутри. | ФОТО: booking.com

В каждом кубике - гостиная, мини-кухня и спальное место на антресоли. Максимальное число жильцов - четыре. Стоимость номера примерно 100 евро в сутки.

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