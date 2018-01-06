В центре Таллинна установили загадочные домики-кубики. Похоже, что в них живут?

Об этом рассказала порталу читательница, которая сфотографировала так удивившие ее строения и прислала нам фотографии. На снимках мы узнали гордость эстонских архитекторов - домики Koda.
Плод трудов и вдохновения архитектурного бюро Kodasema, первый раз дом был представлен в Таллинне на Архитектурном биеннале и Ночи дизайна в 2015 году.
На проводимом в Берлине World Architecture Festival бетонный дом KODA стал финалистом конкурса в категории Small Project Prize. Чуть позже, в 2016-м, дом получил серебряную медаль на конкурсе American Architecture Prize for Interior Design 2016.
Установленные на месте снесенного Merekeskus, перед новыми современными многоквартирными зданиями под названием Promenaadi majad ("Дома на променаде") бетонные кубики - это самая настоящая гостиница, функционирующая, судя по данным Booking.com, с сентября прошлого года под названием апартаменты KODA Stay.
В каждом кубике - гостиная, мини-кухня и спальное место на антресоли. Максимальное число жильцов - четыре. Стоимость номера примерно 100 евро в сутки.