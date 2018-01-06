Эти фотографии завораживают: необычный дом в Норвегии

Норвежская семья по фамилии Йертефёльер живет в доме, который находится под геодезическим куполом, уже четыре года, цитирует Kodu статью в House Beautiful. Стеклянный купол, под которым помещается трехэтажный дом, выполняет несколько задач. Он сохраняет тепло, увеличивает площадь дома, является подсобным помещение и так далее.

Вдобавок оттуда открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт. Конечно же, необычный дом находится посреди дикой природы.

#naturhuset i #desember A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on Dec 11, 2016 at 7:44am PST

#naturhuset #WeAreOne #NorthernNorway A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on Jan 5, 2017 at 1:28pm PST

Дом, который находится под куполом, сделан с использованием необычных материалов, например, кукурузных початков и глины. Электричеством снабжают жильцов солнечные батареи.

Интерьер дома очень приятный и уютный. Мебель - старая, антикварная, отреставрированная хозяином дома. Часть мебели и обстановки сделана своими руками.

ℋᎾℳℰ #naturhuset #naturhus #naturehouse #architecture #cobhouse #ecohome #miljøhus #utsikt #Hjertefølger A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on May 13, 2016 at 11:25am PDT