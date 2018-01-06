Эти фотографии завораживают: необычный дом в Норвегии

Северное сияние, заснеженные горы, холодное море - виды, открывающиеся из этого находящегося в норвежских горах дома, потрясают воображение.
Норвежская семья по фамилии Йертефёльер живет в доме, который находится под геодезическим куполом, уже четыре года, цитирует Kodu статью в House Beautiful. Стеклянный купол, под которым помещается трехэтажный дом, выполняет несколько задач. Он сохраняет тепло, увеличивает площадь дома, является подсобным помещение и так далее.
Вдобавок оттуда открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт. Конечно же, необычный дом находится посреди дикой природы.
Дом, который находится под куполом, сделан с использованием необычных материалов, например, кукурузных початков и глины. Электричеством снабжают жильцов солнечные батареи.
Интерьер дома очень приятный и уютный. Мебель - старая, антикварная, отреставрированная хозяином дома. Часть мебели и обстановки сделана своими руками.