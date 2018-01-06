Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Эти фотографии завораживают: необычный дом в Норвегии

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Ingrid Marie Hjertefølger/Instagram

Северное сияние, заснеженные горы, холодное море - виды, открывающиеся из этого находящегося в норвежских горах дома, потрясают воображение.

Норвежская семья по фамилии Йертефёльер живет в доме, который находится под геодезическим куполом, уже четыре года, цитирует Kodu статью в House Beautiful. Стеклянный купол, под которым помещается трехэтажный дом, выполняет несколько задач. Он сохраняет тепло, увеличивает площадь дома, является подсобным помещение и так далее.

Вдобавок оттуда открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт. Конечно же, необычный дом находится посреди дикой природы.

#naturhuset i #desember

A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on

#naturhuset #WeAreOne #NorthernNorway

A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on

Дом, который находится под куполом, сделан с использованием необычных материалов, например, кукурузных початков и глины. Электричеством снабжают жильцов солнечные батареи.

Интерьер дома очень приятный и уютный. Мебель - старая,  антикварная, отреставрированная хозяином дома. Часть мебели и обстановки сделана своими руками.

ℋᎾℳℰ #naturhuset #naturhus #naturehouse #architecture #cobhouse #ecohome #miljøhus #utsikt #Hjertefølger

A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on

View from the veranda #høststorm #høst #autumn #naturhuset #utsikt #housewithaview #norway #nordnorge #nordland

A photo posted by Ingrid Marie Hjertefølger (@im_hjerte) on

Наверх