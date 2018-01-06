Галерея: примеры уютных интерьеров и рассказ о том, как создать уют у себя дома

Уют — это олицетворение простоты во всем, поэтому, если вы задумали сделать свой дом не только красивым, но и душевным, рекомендуем взять на заметку следующие, весьма важные нюансы.

Царство иронии

Интерьер мы назовем уютным, если обстановка в нем невольно вызывает искреннюю улыбку. При этом не нужно стараться сделать пространство нарочито пестрым или кричащим за счет сомнительных арт-объектов, наполненных двойственным смыслом. Достаточно использовать, к примеру, декоративное панно, живописные полотна и другой декор, выделяющийся на основном фоне благодаря ярким живым краскам, легкому сюжету.

Проще говоря, не стесняйтесь использовать в оформлении вещи, которые нравятся именно вам. Так, современная, слегка наивная живопись, как на фото ниже, делает аскетичную спальню уютной именно благодаря ироничному, неожиданному в подобной комнате, изображению влюбленых жирафов.

ФОТО: Homester

Сочетание старого и нового

Еще один интересный способ привнести в помещение уют — применить сочетание техники состаривания предметов и аксессуаров или использовать аутентичные объекты.

Взгляните на фото, представленное ниже: оно передает интерьер ванной комнаты, в котором установлены старые деревянные двери и декоративная балка. При этом очевидно, что помещение было отремонтировано совсем недавно, ведь облицовка поверхностей, сантехника и аксессуары буквально дышат новизной.

ФОТО: Homester

Не совсем обычный прием использован в кухне на следующем фото. Обратите внимание, здесь зону фартука покрывает мозаика из фрагментов старой битой посуды. В то же время корпусная мебель и техника отвечают современным тенденциям.

ФОТО: Homester

Трогательные детали

Даже в самом современном, укомплектованном новинками техники, эргономичной дизайнерской мебелью и освещением интерьере найдется место уюту, если использовать в нем своеобразные маяки. Это может быть керамическая плитка в санузле с трогательным узором в горошек, полки и крючки для одежды в виде силуэтов животных, коврик с милой стилизацией сказочного персонажа или красочной расцветкой.

ФОТО: Homester

Не стоит также забывать о тематическом освещении. Например, можно украсить комнату неоновым светильником любой символичной формы, повесить гирлянду со светящимися шарами или настоящими лампочками в проеме окна, над изголовьем кровати, около напольного зеркала.

Существует масса дизайнерских приемов, как сделать дом уютным. Читайте об этом ЗДЕСЬ.