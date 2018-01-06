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Патент LG намекнул на следующее устройство от Apple

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ФОТО: Jaap Arriens/Jaap Arriens/Sipa USA

В базе данных Всемирной организации интеллектуальной собственности был зарегистрирован новый патент компании LG, описывающий полностью складное мобильное устройство. По слухам, корейский производитель помогает Apple в разработке гибкого iPhone для конкуренции с Samsung.

Сообщается, что Apple заказала у LG Innotek разработку гибкой печатной платы, тогда как LG Display должна создать для американской корпорации соответствующий гнущийся дисплей, пишет 4pda.ru.

LG 2

В новом патенте LG Display описывается устройство, напоминающее смартфон или планшет. По центру оно имеет специальный шарнир, позволяющий складывать его пополам. Возможно, что Apple выпустит ультимативное устройство, которое сможет заменить как iPhone, так и iPad — в зависимости от ситуации.

Также не исключено, что данная разработка не имеет никакого отношения к Apple. Возможно, LG и сама намерена выпустить складной смартфон.

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