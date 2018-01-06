Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. Читать далее >
Пришли новoсть| Контакты| Реклама| Рассылка| EST| ENG|
Рассылка EST ENG
ВЫЙТИ
ВОЙТИ
Sul ei ole kontot? Loo konto >
ХрoникаЭстонияЭР100ТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Датские работодатели в беде: жители Восточной Европы не едут в страну на заработки

5
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ
Сообщи
ФОТО: Scanpix

Датские работодатели оказались в непростой ситуации, так как им становится все сложнее нейти граждан ЕС, готовых приехать в страну на заработки, пишет Majandus.

По оценке Центрального союза работодателей Дании, в стране ощущается острая нехватка зарубежной рабочей силы, пишет Local.

За последние 15 месяцев число граждан ЕС, прибывших в Данию, ощутимо сократилось. Если во втором квартале 2016 года в Данию на заработки прибыло 14500 граждан ЕС, то в третьем квартале 2017-го их было лишь 5000.

Больше всего к Дании охладели польские работники.

«Ситуация складывается непростая. Рабочая сила из Польши и других стран Восточной Европы не едет к нам. В сложившейся ситуации у нас возникает нехватка квалифицированной рабочей силы», - признал глава Союза Якоб Холбраад.

Причиной перемен считается рост зарплат и уровня жизни в Восточной Европе. Датские политики опасаются, что в условиях нехватки рабочей силы страну могут покинуть некоторые предприятия.

Наверх