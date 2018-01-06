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На следующей неделе в Нарве начнут судить главу Института Пушкина

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Андрей Красноглазов | ФОТО: Toomas Huik

На следующей неделе Вируский уездный суд приступит к рассмотрению уголовного дела, в котором руководителя некоммерческой организации "Институт Пушкина" Андрея Красноглазова обвиняют в присвоении средств.

Согласно обвинению, Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук, пишет rus.err.ee.

Изначально процесс должен был начаться 8 января, но по данным на сегодняшний день, первое заседание состоится 11 января.

Прокуратура ранее отмечала, что в период с 2014 по 2015 год, будучи членом правления MTÜ Puškini Instituut, Андрей Красноглазов неоднократно и незаконно обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц деньги, выделенные Нарвской горуправой в поддержку НКО, или другое имущество, приобретенное на выделенные деньги, на общую сумму в размере 8955,42 евро.

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