На следующей неделе в Нарве начнут судить главу Института Пушкина

Согласно обвинению, Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук, пишет rus.err.ee.

Изначально процесс должен был начаться 8 января, но по данным на сегодняшний день, первое заседание состоится 11 января.

Прокуратура ранее отмечала, что в период с 2014 по 2015 год, будучи членом правления MTÜ Puškini Instituut, Андрей Красноглазов неоднократно и незаконно обратил в свою пользу или в пользу третьих лиц деньги, выделенные Нарвской горуправой в поддержку НКО, или другое имущество, приобретенное на выделенные деньги, на общую сумму в размере 8955,42 евро.