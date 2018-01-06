Фото: три стильных трехкомнатных квартиры в Кохтла-Ярве

Мы выбрали для короткого обзора три трехкомнатных квартиры в одной, Ярвеской, части города Кохтла-Ярве.

Квартира со всей мебелью и техникой на улице Ярвекюла

ФОТО: KV.EE

Квартира площадью 66,3 м2 находится на втором этаже трехэтажного сталинского дома. В квартире изменена планировка и сделан хороший ремонт. В случае необходимости собственник готов заказать проект перепланировки. Цена квартиры - 21 000 евро.

Квартира с инкрустированной кухонной мебелью на улице Рави

ФОТО: KV.EE

Капитально и со вкусом отремонтированная квартира площадью 64,8 м2 на втором этаже двухэтажного дома. В цену входят шкаф-купе в прихожей кухонная мебель, выполненная на заказ и украшенная элементами Тиффани, со встроенной техникой Electrolux: газовая панель, электрическая духовка, холодильник и стиральная машина. За квартиру хотят получить 26 000 евро.

Стильная квартира с полной меблировкой на улице Писухянна

ФОТО: KV.EE

Самая дорогая в нашем сегодняшнем обзоре квартира имеет площадь 59,9 м2. В ней четыре года назад сделан очень хороший ремонт. Одна кухня чего стоит! За квартиру со всей мебелью и техникой просят 45 000 евро.