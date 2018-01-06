Игры с огнем: тартуская "Деревня света" закрыла сезон

Уже завтра утром "Деревня света" будет разобрана. Чтобы проститься с деревней празднично, на Ратушной площади организовали праздник.

Танцовщицы Криста Пальм и Леэна удивили зрителей играми с пламенем и искрами. Шоу огненных танцовшиц длилось примерно 20 минут, затем пришел огромный заяц и позвал всех жарить маршмеллоу. Больше всего это пришлось по вкусу детям.

Жительница Тарту Юлле Муст и ее маленькая дочка Нора очень хвалили "Деревню света". "Было очень здорово, особенно понравились снопы соломы. Старики ностальгически вздыхали. Мне кажется, они уже и не помнят, что такое было в их детстве, но в школе рассказывали, что так делали во время праздников", - рассказала Юлле Муст. Молодым понравились карусели и леденцы, которые можно было купить в одном из стеклянных домиков.

Были приезжие издалека. Жители Пылва Арви Илиса и Йане Валмре в этом сезоне впервые увидели "Деревню света", но сочли ее красивой и замечательной. "Для детей это радость", - считает Валмре. Больше всего на праздничном закрытии "Деревни света" их привлекла игра с огнем.