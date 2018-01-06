Апелляция Навального на решение Верховного суда отклонена

Ранее, 30 декабря 2017 года, Верховный суд России отказал оппозиционному политику в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии. В своей апелляционной жалобе Навальный просил отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Юристы Алексея Навального настаивали на том, что право участия в выборах ему гарантировано Конституцией РФ, где определено, что кандидатами в президенты не могут быть зарегистрированы граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Конституция, по словам представителей Навального, была принята всенародным референдумом, а все последующие законодательные акты вводились позже парламентом. И этот факт, по их мнению, придает им меньшую юридическую силу.

Юристы штаба Навального ранее заявили, что, если решение не будет отменено, отказ допустить оппозиционера к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.