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Апелляция Навального на решение Верховного суда отклонена

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Алексей Навальный. | ФОТО: Скриншот.

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ в субботу, 6 января, признала законным решение Центризбиркома России, который отказался зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Алексея Навального кандидатом в президенты РФ. Об этом сообщил в Twitter юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

Ранее, 30 декабря 2017 года,  Верховный суд России отказал оппозиционному политику в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии. В своей апелляционной жалобе Навальный просил отменить это решение и удовлетворить его административный иск.

Юристы Алексея Навального настаивали на том, что право участия в выборах ему гарантировано Конституцией РФ, где определено, что кандидатами в президенты не могут быть зарегистрированы граждане, находящиеся в местах лишения свободы. Конституция, по словам представителей Навального, была принята всенародным референдумом, а все последующие законодательные акты вводились позже парламентом. И этот факт, по их мнению, придает им меньшую юридическую силу.

Юристы штаба Навального ранее заявили, что, если решение не будет отменено, отказ допустить оппозиционера к участию в выборах будет обжалован в Европейском суде по правам человека.

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