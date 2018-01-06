На Балтийском море ожидаются волны высотой более трех метров

На Финском заливе в субботу ветер северо-западный и западный порывами 15 м/сек, высота волны 1-2 метра. В Рижском заливе и в проливе Вяйнамери ветер северо-западный и западный порывами 15 м/сек, высота волны 1-2 метра.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и западный порывами 6-11, порывами 15 м/сек. В субботу вечером ветер усилится до 8-13, порывами 18 м/сек. В ночь на воскресенье ветер северо-западный 10-15, порывами 20 м/сек. Высота волны 1,5-2,5, ночью до 3,5 метра.

В Финском заливе в первой половине дня в субботу ветер юго-западный и западный 7-12, порывами 15 м/сек. В ночь на воскресенье ветер западный и северо-западный 9-14, порывами 20 м/сек. Высота волны днем 1-2, ночью 2-3 метра. Днем по многим регионам преимущественно дожди, ночью мокрый снег и снег. Видимость умеренная.

В северной части Рижского залива и в проливе Вяйнамери ветер западных направлений, 5-10, вечером усилится западный и северо-западный ветер до 7-12, порывами 15 м/сек, ночью до 17 м/сек. Начиная с вечера высота волны 1-2 метра, днем по многим регионам преимущественно дожди, ночью мокрый снег и снег. Видимость умеренная.