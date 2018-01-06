Таллиннский порт бьет рекорды: обслужено более 10 миллионов

Рекордным было также количество обслуженных круизных пассажиров и пассажиров направлявшихся в Швецию судов. По словам коммерческого руководителя и члена правления предприятия Маргуса Вихмана, завершившийся год стал десятым подряд, когда устанавливается рекорная численность пассажиров.

"Рубеж в один миллион пассажиров Tallinna Sadam преодолел в 1992 году, рубеж в пять млн пассажиров — в 1998 году. Последующие девять лет численность пассажиров колебалась от 5 до 7 млн пассажиров, а с 2008 года численность пассажиров последовательно растет, ставя вся новые рекорды, - сказал Вихман, по словам которого завершившийся год стал рекордным и по числу круизных пассажиров. - Круизные суда за год посетили Таллинн 311 раз и доставили в Таллинн 564 280 круизных пассажиров. Порт на Сааремаа круизные суда посетили пять раз, доставив 1513 круизных пассажиров. По сравнению с 2016 годом численность круизных пассажиров выросла на 19,2 процента".

Самой популярной оставалась линия Таллинн-Хельсинки, по которой было перевезено за год 8,83 млн, то есть 83 процента пассажиров, что на 3,7 процента больше прошлогоднего.

На линии Таллинн-Стокгольм численность пассажиров выросла за год на 4,8 процента, показатель вырос до 1 030 029 пассажиров, впервые преодолев планку в один миллион. В направлении Швеции было перевезено 10 процентов всех пассажиров, в направлении России — один процент.

В 2017 году самым популярным судном на линии Таллинн-Хельсинки было Megastar компании Tallink, которым за год перевезено 1 997 312 пасажиров. Доля Tallink в пассажироперевозках составила 57 процентов, Viking Line 22, Eckerö Line 14 процентов, а Moby SPL — один процент.

В течение года суда посетили порты предприятия Tallinna Sadam 6039 раз.