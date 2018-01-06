Фото и видео: в центре Тарту произошел серьезный пожар
6 января 2018 г., 13:20
Сегодня утром в Тарту произошел пожар, в результате которого пострадал павильон для мусорных контейнеров и легковой автомобиль, пишет Tartu Postimees.
По словам читателя Postimees, павильон для мусорных контейнеров на улице Лай загорелся рано утром. Жители близлежащих домов поспешили перепарковать свои автомобили.
В Лыунаском центре спасения сообщили, что сообщение о возгорании поступило около девяти часов утра. Пожар удалось потушить к 9.30.
Если большинство автомобилей владельцы успели отогнать подальше, то одной машине повезло куда меньше – оно сильно обгорела. По предварительным данным, причиной пожара мог стать выброшенная зола.