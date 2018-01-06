Политик с уголовным прошлым вступил в Центристскую партию
6 января 2018 г., 14:58
На этой неделе бывший мэр Палдиски и экс-президент Эстонского хоккейного союза Яан Мельдер вступил в Центристскую партию. В 2013 году он был наказан в уголовном порядке, передает rus.err.
В конце 2013 года он был окончательно признан виновным в незаконном присвоении городского имущества. На муниципальных выборах того же года он не сумел попасть в горсобрание Палдиски, получив всего 30 голосов. Избиратели отказали ему в необходимом для работы в горсобрании доверии впервые с 1996 года.