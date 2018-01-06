Психиатр объясняет, почему Трамп меряется ядерными кнопками с Ким Чен Ыном

Заочные диагнозы в психиатрии - спорная практика. Тем не менее многие представители этой сферы деятельности уже не первый день высказывают обеспокоенность возможным неустойчивым психологическим состоянием Дональда Трампа. Еще в феврале прошлого года 33 психолога и психиатра в письме редакции газеты The New York Times предупреждали о рисках, которые они видят в президентстве Трампа. А несколько месяцев назад вышла книга "Опасный случай Дональда Трампа", в которой 27 авторов (также психологов и психиатров) указывают на различные формы расстройства личности у американского лидера.

Недавние выпады американского лидера в Twitter в адрес Ким Чен Ына, когда Трамп похвастался ядерной кнопкой на своем столе, которая "намного больше и намного мощнее", чем северокорейская, вновь заставили психологов беспокоиться о психическом здоровье президента Соединенных Штатов. Самый распространенный диагноз в адрес главы Белого дома звучит так: болезненное нарциссическое расстройство личности.

- Что вы скажете о Трампе: у него есть нарциссическое расстройство личности?

- Подобный диагноз поставить непросто, в конце концов, я с ним не знакома лично и могу лишь интерпретировать его поведение. Возможно, в основе его поведения лежит совсем другое расстройство личности, но нарциссическая составляющая бросается в глаза. Он прямо-таки наглядный пример нарциссизма. Его действия и то, как он ведет себя с людьми, делит мир на добро и зло, - типичны для этого.

- Если взять пример с ядерной кнопкой, когда Трамп говорит, что у него кнопка больше и мощнее, скрывается ли за этим страх обладать чем-то меньшим, чем у другого?

- Именно. Страх, лежащий в основе этого расстройства, - "я недостаточно хорош", и он может быть экзистенциальным. Люди с нарциссической структурой личности часто сами не знают, кто они такие. Часто речь идет о морально истощенных детях, которые были вынуждены соответствовать совершенно определенной картинке. Свою самооценку они строят на внешних вещах: власти, больших автомобилях или высоких постах. Однако за этим скрывается заброшенный ребенок, который не познал любви и внимания, которые ему были необходимы.

- Болезненный нарциссизм - это типичное расстройство личности для политиков?

- У всех нас есть нарциссические тенденции. Всем нам нужно определенное подтверждение нашей значимости в глазах окружающих. Расстройством это становится только тогда, когда не удается сохранить внутреннего удовлетворения этой потребности. Это можно представить в виде бочки без дна, в которую необходимо вливать все больше и больше подтверждения извне. Чтобы быть политиком, нужно знать себе цену и любить публичность. Однако не у всех политиков наблюдается нарциссическое расстройство личности.