Канадские хоккеисты выиграли молодежный чемпионат мира

В решающем матче канадцы смогли склонить чашу весов в свою пользу только в концовке встречи, когда на 59-й минуте дважды поразили ворота соперника. Разочарование шведов было настолько велико, что капитан Лиас Андерссон после награждения забросил серебряную медаль на трибуны, пишет Newsru.com.

"Не хочу получать медаль, проиграв в решающем матче. Этот парень на трибуне хотел ее больше меня. А у меня уже есть серебряная медаль юниорского чемпионата мира, мне не нужна еще одна такая же", - приводит слова Андерссона Expressen .

В матче за бронзовые награды американцы разгромили чехов со счетом 9:3.

Российская команда, уступив американцам в четвертьфинале (2:4), впервые с 2010 года и впервые при главном тренере Валерии Брагине осталась без медалей турнира.

Сборная России на чемпионате мира провела пять матчей, из которых в трех потерпела поражение, поэтому о невезении и неиспользованных возможностях говорить не стоит.

Лучшим вратарем турнира был признан швед Филип Густавссон, защитником - его партнер по команде Расмус Далин, нападающим - американец Кейси Миттельштадт.

Символическую сборную турнира составили: вратарь - Густавссон (Швеция), защитники - Далин (Швеция), Кэйл Макара (Канада), нападающие - Миттельштадт, Киффер Беллоуз (оба - США) и Филип Задина (Чехия).