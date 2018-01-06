В аэропортах Москвы из-за сильных снегопадов задержалось 40 рейсов

о словам представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой, причины изменений в графике рейсов устанавливаются, в случае нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, продолжает "Московский комсомолец".

Возникли проблемы и с вылетом россиян из США в Россию, продолжает "Интерфакс". Речь идет о рейсах SU533 и SU539, пассажиры которых первоначально должны были вылететь 4 января из Нью-Йорка в Москву. Но, как сообщили в "Аэрофлоте", аэропорт Нью-Йорка закрылся на 4-5 января по метеоусловиям, поэтому пассажиры не вылетевших оттуда рейсов были перевезены наземным транспортом в аэропорт Вашингтона. Однако и оттуда пассажирам не удалось вылететь. Как пояснили в авиакомпании, в качестве причины задержки наземные службы ссылаются на "неблагоприятные погодные условия в Нью-Йорке и возникший в аэропортах Нью-Йорка и Вашингтона транспортный коллапс".