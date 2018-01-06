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Дело Autorollo: Кейт Пентус-Розиманнус придется снова явиться в суд

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ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Таллиннский окружной суд на своем заседании 17 января повторно рассмотрит гражданское дело о банкротстве компании Autorollo. В роли ответчиков по делу проходят члены Партии реформ Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус.

Окружной суд рассмотрит дело повторно, поскольку в мае прошлого года такое решение вынес Государственный суд, пишет rus.err.ee.

В своем решении Госсуд удовлетворил жалобы банкротных управляющих OÜ Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк и отменил решение окружного суда из-за существенного нарушения последним процессуальных норм.

По мнению судей высшей судебной инстанции Эстонии, принимая решение в пользу ответчиков по гражданскому делу — Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус — окружной суд не выполнил обязанность обосновать свое решение.

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