Дело Autorollo: Кейт Пентус-Розиманнус придется снова явиться в суд

Таллиннский окружной суд на своем заседании 17 января повторно рассмотрит гражданское дело о банкротстве компании Autorollo. В роли ответчиков по делу проходят члены Партии реформ Райн Розиманнус и Кейт Пентус-Розиманнус.
6 января 2018 г., 16:22
Окружной суд рассмотрит дело повторно, поскольку в мае прошлого года такое решение вынес Государственный суд, пишет rus.err.ee.
В своем решении Госсуд удовлетворил жалобы банкротных управляющих OÜ Autorollo Мартина Круппа и Катрин Прюкк и отменил решение окружного суда из-за существенного нарушения последним процессуальных норм.
По мнению судей высшей судебной инстанции Эстонии, принимая решение в пользу ответчиков по гражданскому делу — Райна Розиманнуса и Кейт Пентус-Розиманнус — окружной суд не выполнил обязанность обосновать свое решение.