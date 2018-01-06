Жестокое убийство в Ласнамяэ: друг погибшего рассказал, что на самом деле произошло в баре Hausberg

17 августа 2003 года на вечернем пароме из Финляндии в Таллинн приехал предприниматель в сфере строительства Матти, который направился в гости к своему другу Хейкки, который должен был быть в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg на Петербургском шоссе. Матти и Хейки знали друг друга почти пять лет и всегда, когда Матти приезжал в Эстонию, он отправлялся в бар к Хейкки, чтобы поиграть в карты. Не изменил своим привычкам он и в тот поздний воскресный вечер, пишет Postimees.

Хейкки уже закрывал ресторан, когда в дверь террасы вошли Дмитрий Прокофьев в черной кожаной куртке и Анатолий Плутаххин в джинсах и коротком пиджаке. Поздние завсегдатаи бара не показались опасными ни для владельца, ни для его друга. Никто тогда не мог и предположить, что эта карточная игра станет последней для Матти. Владелец бара Хейкки не сказал поздним гостям, что официально заведение уже закрыто и согласился их обслужить. Дмитрий заказал пиво для себя и чай для Анатолия. Дмитрий взял пепельницу и они сели за столик. Они пили, курили и беседовали. Хейкки играл в карты с Матти, а единственные клиенты Дмитрий и Анатолий сидели от них в десяти метрах.

Сейчас в 2018 году Хейкки уже пенсионер и живет в Хельсинки. Вчера он предстал перед Харьюским судом в Таллинне в качестве свидетеля и рассказал все подробности того злополучного вечера. «Вы узнаете этих мужчин?» - спрашивает судья у Хейкки. Прошло почти 15 лет, Хейкки задумывается лишь на секунду и говорит: «Я на 90 процентов уверен, что узнаю мужчину слева. Теперь у него борода и лицо стало шире, но нос остался прежним», - указывает он на Дмитрий Прокофьева. Хейкки начинает вспоминать: «Мы ждали с Матти, что они уйдет. В один момент они поднялись из-за столика...»

Событие с трагичным исходом начинается с того, что в одно мгновение Анатолий неожиданно несколько раз ударяет рукояткой топора Матти по голове. Дмитрий достает стартовый пистолет с 8 мм калибром и приставляет его к горлу Хейкки, приказывая лечь на пол. «Матти закричал, просто заревел от боли, поскольку удары были такими сильными», - вспоминает Хейкки. Вероятно, когда Матти потерял сознание, Анатолий направился к Хейкки, который лежал на полу под прицелом у Дмитрия. Хейкки ударили той же рукояткой от топора по голове минимум шесть раз, пока хозяин бара не потерял сознание. Когда Хейкки пришел в себя и открыл глаза, обнаружил, что его руки и ноги связаны веревкой, а возле головы огромная лужа крови.

Видимо, владельца связали недостаточно хорошо, поскольку, по его словам, он смог освободится, а после взял с кухни нож и разрезал веревки на руках и ногах у Матти. Тогда Матти еще был жив, находился в шоковом состоянии и мог даже говорить с Хейкки. Вместе они обнаружили, что у Матти из кармана пропал кошелек с документами, а у Хейкки из заднего кармана забрали около 350 евро. Также пропала бутылка ликера Amaretto и две бутылки водки Saaremaa, а из кассы 650 эстонских крон. Нападавшие также забрали ключи от автомобиля Toyota, на котором уехали с места происшествия. Они проехали не больше километра и остановились возле автобусной остановки. Там они бросили машину и пересели на общественный транспорт в сторону центра города.