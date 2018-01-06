Жестокое убийство в Ласнамяэ: друг погибшего рассказал, что на самом деле произошло в баре Hausberg

Харьюский уездный суд в пятницу продолжил рассматривать дело мужчин, которые обвиняются в произошедшем почти 15 лет назад убийстве с целью грабежа. Но что на самом деле произошло в баре между финнами и русскоязычными жителями Эстонии? Выживший после нападения рассказал спустя 15 лет, что тогда произошло.
17 августа 2003 года на вечернем пароме из Финляндии в Таллинн приехал предприниматель в сфере строительства Матти, который направился в гости к своему другу Хейкки, который должен был быть в ласнамяэском ресторане-баре Hausberg на Петербургском шоссе. Матти и Хейки знали друг друга почти пять лет и всегда, когда Матти приезжал в Эстонию, он отправлялся в бар к Хейкки, чтобы поиграть в карты. Не изменил своим привычкам он и в тот поздний воскресный вечер, пишет Postimees.
Хейкки уже закрывал ресторан, когда в дверь террасы вошли Дмитрий Прокофьев в черной кожаной куртке и Анатолий Плутаххин в джинсах и коротком пиджаке. Поздние завсегдатаи бара не показались опасными ни для владельца, ни для его друга. Никто тогда не мог и предположить, что эта карточная игра станет последней для Матти. Владелец бара Хейкки не сказал поздним гостям, что официально заведение уже закрыто и согласился их обслужить. Дмитрий заказал пиво для себя и чай для Анатолия. Дмитрий взял пепельницу и они сели за столик. Они пили, курили и беседовали. Хейкки играл в карты с Матти, а единственные клиенты Дмитрий и Анатолий сидели от них в десяти метрах.
Сейчас в 2018 году Хейкки уже пенсионер и живет в Хельсинки. Вчера он предстал перед Харьюским судом в Таллинне в качестве свидетеля и рассказал все подробности того злополучного вечера. «Вы узнаете этих мужчин?» - спрашивает судья у Хейкки. Прошло почти 15 лет, Хейкки задумывается лишь на секунду и говорит: «Я на 90 процентов уверен, что узнаю мужчину слева. Теперь у него борода и лицо стало шире, но нос остался прежним», - указывает он на Дмитрий Прокофьева. Хейкки начинает вспоминать: «Мы ждали с Матти, что они уйдет. В один момент они поднялись из-за столика...»
Событие с трагичным исходом начинается с того, что в одно мгновение Анатолий неожиданно несколько раз ударяет рукояткой топора Матти по голове. Дмитрий достает стартовый пистолет с 8 мм калибром и приставляет его к горлу Хейкки, приказывая лечь на пол. «Матти закричал, просто заревел от боли, поскольку удары были такими сильными», - вспоминает Хейкки. Вероятно, когда Матти потерял сознание, Анатолий направился к Хейкки, который лежал на полу под прицелом у Дмитрия. Хейкки ударили той же рукояткой от топора по голове минимум шесть раз, пока хозяин бара не потерял сознание. Когда Хейкки пришел в себя и открыл глаза, обнаружил, что его руки и ноги связаны веревкой, а возле головы огромная лужа крови.
Видимо, владельца связали недостаточно хорошо, поскольку, по его словам, он смог освободится, а после взял с кухни нож и разрезал веревки на руках и ногах у Матти. Тогда Матти еще был жив, находился в шоковом состоянии и мог даже говорить с Хейкки. Вместе они обнаружили, что у Матти из кармана пропал кошелек с документами, а у Хейкки из заднего кармана забрали около 350 евро. Также пропала бутылка ликера Amaretto и две бутылки водки Saaremaa, а из кассы 650 эстонских крон. Нападавшие также забрали ключи от автомобиля Toyota, на котором уехали с места происшествия. Они проехали не больше километра и остановились возле автобусной остановки. Там они бросили машину и пересели на общественный транспорт в сторону центра города.
Когда ставшие жертвами финны немного пришли в себя, Матти пожаловался, что очень устал и лег на диван. В то же время Хейкки звонил своей тогдашней подруге Малле. «Ее номер был в быстром наборе, а ситуация была очень тяжелой», - объясняет Хейкки, почему сразу сам не позвонил в скорую помощь. «Я думаю, что в итоге скорую помощь вызвал сын Малле, полиция тоже приехала», - вспоминает Хейкки. Поездку в больницу он уже не помнит. В больницу доставили и Матти. Хотя у Матти не было видно наружных повреждений и кровотечения, Хейкки позже узнал в Мустамяэской больнице, что Матти впал в кому. Через неделю он умер.
14 лет молчания
Хотя полиция собрала в баре всевозможные доказательства, в том числе и отпечатки пальцев, и образцы ДНК, подозреваемых найти не удалось. Все дело в том, что в начале 2000-х все связанные с ДНК следственные мероприятия только зарождались, а базы ДНК преступников просто не было, поэтому полученные биологические материалы просто не с чем было сравнить. Прошло более 14 лет и все эти годы обвиняемые даже не знали, что от их рук погиб человек.
Прорыв в этом деле неожиданно произошел 3 февраля прошлого года, когда Дмитрия Прокофьева задержали по подозрению в тяжком нарушении общественного порядка и причинении тяжкого вреда здоровью. Днем позже он был арестован. Тогда у Прокофьева был взят образец ДНК, по которому Институту судебной экспертизы удалось найти совпадения с убийством в 2003 году. После полиция вышла и на Анатолия Плутахина.
Путаница в показаниях
В пятницу, 5 января 2018 года, в суде на Лийвалайя были оба подозреваемых, которые с прошлого года находятся под стражей.
Анатолий Плутахин, который до этого отказывался давать показания, впервые заговорил в зале суда, чтобы объяснить свои действия. Плутахин признал в суде, что бил в ходе конфликта Матти дубинкой по голове, но назвал это самозащитой. «Ударил несколько раз, поскольку он был очень агрессивен, в его глазах была ярость. Он был здоровым мужчиной и представлял опасность. Он хотел набросится на Дмитрия. После убежали, мне было плохо и меня рвало», - рассказывает Плутахин. Связывание веревкой людей, кровь и ограбление он не помнит.
Дмитрий Прокофьев, который был допрошен полицией еще в мае прошлого года, в своих показания рассказал еще более фантастическую версию. «Беседовали с Анатолием за столом. У меня закончилось пиво и хотел заказать еще. Встал и пошел к ним. Спросил, могу ли еще что-то заказать, после чего мужчина стал вести себя странно и попытался погладить меня по заднице. Я был в замешательстве. Вышел из себя, поскольку я не гомосексуалист. Хотел его напугать и достал пистолет», - рассказывает Прокофьев.
Оба подозреваемых в зале суда единогласно заявили, что это не было преднамеренным нападением и они не планировали ограбление. Так они не помнят, как связывали жертв.
Прокурор зачитывает показания Прокофьева, которые он дал 31 мая 2017 года: «За три-четыре часа до происшествия Плутахин предложил мне пойти в бар попугать мужчину, который ему был должен». Прокофьев объяснил это страхом перед полицией. Обвинение продолжает читать показания: «Я поставил пустой стакан на стойку, сразу достал пистолет и направил его на них. Один мужчина упал на колени. Анатолий стал избивать чем-то другого, удары были сильные. В то же время Анатолий сказал, чтобы взял деньги из кассы, я ее открыл, но денег там не было». «Когда я был за барной стойкой, Анатолий связывал руки двум пострадавшим, но я не помню, связывал ли он ноги».
Чем больше прокурор зачитывал его показания, тем разговорчивее становился Прокофьев, признав в результате угон автомобиля и кражу алкоголя, указания Анатолия Плутахина осмотреть кассу, в то время, как сам Плутахин был занят избиением жертв.
«Уезжали на автомобиле, который не принадлежал нам, за рулем был Анатолий. Проехали километр до автобусной остановки и бросили машину. После поехали в город. Ехали с Анатолием в автобусе и вышли в центре города. Все это ужасно, я не знал, что человек умер. Я понимал, что все это плохо», - завершил свои признательные показания в зале суда Прокофьев.
Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 40-летнего Прокофьева и 47-летнего Плутахина в убийстве с целью грабежа. Им грозит от восьми до 20 или пожизненное тюремное заключение.
Следующее судебное заседание состоится 10 января.
Тот злополучный бар продолжает свою работу, но, конечно, уже под новым названием и с новым хозяином. Многие посетители даже не догадываются, какой ужас видели стены развлекательного заведения.