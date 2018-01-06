Одна из старейших жительниц Эстонии празднует юбилей и делится секретами

На день рождения Нымм собралось около 20 гостей. Они удивлялись, как столетняя хозяйка самостоятельно спускается и поднимается по лестнице. Гости вручили журналисту тетрадь, в которой история жизни Нымм была записана следующим образом:

"Леппик Яан с женой Тийю отправились в царскую Россию, где в то время раздавали земельные угодья. В России у них родилось семеро детей. Жена Яана умерла в 1912 году. Яан вернулся в Эстонию и женился снова на Элийзе Амали.

Я родилась 6 января 1918 года. Сколько себя помню, мне всю жизнь приходилось много работать. В школу не могла ходить - время было очень тяжелое. Маленькой должна была помогать маме, а когда подросла - работала в лесу, таскала еду для животных и грузила в вагоны мешки с продуктами. Делала ту же работу, что и мужчины.

После войны, в 1946, с мамой, сестрами и братьями вернулись в Эстонию. Отце умер в России в 1939 году. В Эстонии сначала жили на хуторе у сводного брата, затем получили от колхоза квартиру.

В колхозе пробыла 15 лет. В течение этого времени выполняла самую разную работу: сначала работала на полях, потом - в свинарнике. Работа в колхозе была тяжелой. Смогла купить себе дом в Абья. В Абья работала сторожем.

Потом купила старый дом в Пярну, который стала перестраивать. Достать в то время строительные материалы было очень тяжело. В Пярну до самой пенсии проработала на сапожной фабрике. Дома занималась рукоделием, выращивала цветы и продавала их на рынке.

Дом в Пярну продала в 2011 году и поселилась в Вильянди у племянницы, там у меня есть отдельная комната».