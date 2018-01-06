Сторонники Меркель предлагают высылать из страны мигрантов-антисемитов

"Тому, кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право Израиля на существование, не должно быть места в нашей стране", - отмечается в документе.

Парламентарии от ХДС/ХСС призывают правительство использовать правовые возможности для высылки таких мигрантов из страны, передает ТАСС.

"Мы должны решительно противостоять, в том числе, антисемитизму мигрантов арабского происхождения и прибывших из стран Африки", - приводит издание слова зампреда фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Штефана Харбарта.

Кроме того, в ХДС/ХСС призывают власти Германии осудить международную политическую акцию "Бойкот, отчуждение и санкции" (BDS), направленную против израильских предприятий и товаров. Как известно, эту кампанию поддерживают такие артисты как Роджер Уотерс, Брайан Ино и Шинеад О'Коннор.