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Сторонники Меркель предлагают высылать из страны мигрантов-антисемитов

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Ангела Меркель. | ФОТО: CIRO DE LUCA/SIPA/CIRO DE LUCA/SIPA

Немецкие парламентарии от консервативного блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), лидером которого является канцлер Ангела Меркель, намерены добиваться высылки из страны мигрантов, открыто высказывающих антисемитские взгляды. Об этом говорится в проекте документа, который депутаты от фракции ХДС/ХСС в Бундестаге намерены вынести на обсуждение парламента 27 января - в Международный день памяти жертв Холокоста, передает newsru. Выдержки из него приводит газета Die Welt.

"Тому, кто отвергает жизнь евреев в Германии или ставит под вопрос право Израиля на существование, не должно быть места в нашей стране", - отмечается в документе.

Парламентарии от ХДС/ХСС призывают правительство использовать правовые возможности для высылки таких мигрантов из страны, передает ТАСС.

"Мы должны решительно противостоять, в том числе, антисемитизму мигрантов арабского происхождения и прибывших из стран Африки", - приводит издание слова зампреда фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Штефана Харбарта.

Кроме того, в ХДС/ХСС призывают власти Германии осудить международную политическую акцию "Бойкот, отчуждение и санкции" (BDS), направленную против израильских предприятий и товаров. Как известно, эту кампанию поддерживают такие артисты как Роджер Уотерс, Брайан Ино и Шинеад О'Коннор.

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