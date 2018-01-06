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Видео: премьер-министр Эстонии на русском языке поздравил православных с Рождеством

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Юри Ратас | ФОТО: Erik Prozes

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством.

На официальной странице Юри Ратаса в Facebook сегодня появилось видеопоздравление православных с Рождеством. Глава правительства на русском языке пожелал всем тепла и покоя, а также призвал быть внимательными друг к другу, делиться общей радостью и не забывать тех, кому нужна поддержка.

Смотрите видео!

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