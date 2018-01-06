Видео: премьер-министр Эстонии на русском языке поздравил православных с Рождеством

Видео: премьер-министр Эстонии на русском языке поздравил православных с Рождеством2
6 января 2018 г., 17:48
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на русском языке поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством.
На официальной странице Юри Ратаса в Facebook сегодня появилось видеопоздравление православных с Рождеством. Глава правительства на русском языке пожелал всем тепла и покоя, а также призвал быть внимательными друг к другу, делиться общей радостью и не забывать тех, кому нужна поддержка.
Смотрите видео!