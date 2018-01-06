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Фото: в Эстонию пришла настоящая весна

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Несмотря на то, что на дворе январь, по всей Эстонии стали зацветать цветы.

Живущая в Сяревере Лийя Канне до сих пор ухаживает за садом, поскольку цветы продолжают расцветать. «В этом году мой сад не пошел на зимний отдых, все время что-то цветет и пробивается», - рассказывает она.

Канне не видит в этом ничего необычного, поскольку морозы к нам пока так и не пришли. «Как природе понять, что сейчас январь и надо спать? Посмотрите, розы стали только больше, а примула цветет», - говорит она.

Стоит отметить, что уже завтра в Эстонии обещают похолодание и мокрый снег.

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