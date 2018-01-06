Стеэн Вегенер: Вероятность военного конфликта между Эстонией и Россией ничтожно мала

"Это (военный конфликт – ред.) все-таки нечто такое, что мы имеем в виду в самом крайнем случае, - сказал газете Dagbladet старший лейтенант Стеэн Вегенер. - Поэтому на место направляются военнослужащие, и не гражданские. Однако риск того, что что-то случится, ничтожно мал".

Dagbladet пишет, что контингент из 200 датских солдат направляется в Эстонию уже на наступающей неделе, тем самым внося вклад в присутствие НАТО в Балтии и Польше.

Датчане вместе с эстонскими коллегами направляются на бывшую советскую военную базу в Тапа. Военный городок Тапа расположен на полпути из Таллинна к границе с Россией, дислоцированные там солдаты должны сдерживать России, поскольку после аннексии Крыма Россией Запад стал центральным неприятельским пунктом, пишет Dagbladet.

"Основная задача там (в Эстонии – ред.) быть видимыми и тем самым посылать месседж солидарности с эстонцами", - пояснил Вегенер газете Dagbladet.

В программе пребывания датчан участие в учениях, тем самым напоминая россиянам о своем присутствии, пишет Dagbladet.

Рота датской армии в Эстонии сменит в составе боевой группы НАТО французское подразделение. Французское подразделение, которое сейчас находится в Тапа, продолжит службу в Литве.