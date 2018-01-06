Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео
Осторожно, кадры могут вас шокировать!
6 января 2018 г., 18:57
Вчера в Египте разбился воздушный шар с туристами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
Летательный аппарат потерпел крушение возле Луксора вчера утром по местному времени.
Причиной падения, скорее всего, послужили неблагоприятные погодные условия — пилот не смог справиться с управлением из-за слишком сильного ветра. В ходе трагедии погибла 36-летняя туристка из Южноафриканской Республики, еще 12 человек пострадали. Всего в корзине шара находились 20 человек из Аргентины, Испании и ЮАР.
Мгновения катастрофы удалось заснять на видео. Им поделился Telegram-канал HUE.