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Падение воздушного шара с туристами в Египте попало на видео

Осторожно, кадры могут вас шокировать!

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Воздушный шар. | ФОТО: Scanpix

Вчера в Египте разбился воздушный шар с туристами, сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Летательный аппарат потерпел крушение возле Луксора вчера утром по местному времени.

Причиной падения, скорее всего, послужили неблагоприятные погодные условия — пилот не смог справиться с управлением из-за слишком сильного ветра. В ходе трагедии погибла 36-летняя туристка из Южноафриканской Республики, еще 12 человек пострадали. Всего в корзине шара находились 20 человек из Аргентины, Испании и ЮАР.

Мгновения катастрофы удалось заснять на видео. Им поделился Telegram-канал HUE.

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